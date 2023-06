Dani Alves resterà ancora in carcere: scelta la data del processo

La vicenda Dani Alves continua, e probabilmente andrà avanti ancora per molto. Dopo le notizie degli scorsi giorni, secondo cui era stato respinto il ricorso del brasiliano - accusato di stupro -, costringendolo a rimanere in carcere , adesso arrivano delle novità. C'è infatti la data del suo processo , ma intanto continuerà a rimanere nel carcere di Brians 2.

Dani Alves, quando sarà il processo? C'è la data

Per conoscere il suo destino dopo l'accusa di abuso sessuale, Dani Alves dovrà attendere ancora a lungo. Almeno fino alla fine dell'estate, l'ex Juve rimarrà in carcere: secondo quanto riporta 'El Periodico', infatti, il suo processo dovrebbe tenersi il prossimo autunno, tra ottobre e novembre del 2023. La data è stata ormai scelta, a meno che l'avvocato di Dani Alves o quello dell'accusa non richiedano ulteriori prove. In ogni caso, l'esito del processo creerà senza dubbio un precedente nel mondo giuridico per quanto riguarda gli atleti d'élite nei casi di abuso sessuale.