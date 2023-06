Dani Alves: respinto il ricorso, rimane in prigione

Dani Alves: la situazione

Dani Alves è in prigione dallo scorso 20 gennaio: dopo l'accusa di stupro, il giudice ha ritenuto opportuno il carcere per evitare che il brasiliano fugga dalla Spagna. La nuova difesa si basava sul trasferimento dei suoi figli a Barcellona, un motivo in più per rafforzare il suo legame con la città. La corte però ha minimizzato l'evento dicendo che "sembra fatto per questo scopo, in quanto è avvenuto lo stesso giorno in cui è stata negata la libertà" (si riferisce all'esito negativo del secondo ricorso di maggio).

Dani Alves, quanti anni di carcere rischia

Stando a quanto riferito dal portale brasiliano UOL, la fase istruttoria del processo sta per finire. Nei prossimi giorni verrà eseguita la perizia psicologica su Dani Alves, procedura standard per la chiusura di questa parte. Le parti si aspettano che entro la fine dell'anno il processo sia finito. Se dani Alves verrà condannato rischia tra i 4 e i 12 anni di carcere.