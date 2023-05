Dani Alves accusato di stupro: spunta un nuovo video shock dal Brasile

Novità sul caso Dani Alves , accusato di stupro da una ragazza spagnola. Il media brasiliano UOL ha recentemente ottenuto il girato integrale (ben tre ore di video) di quello che è accaduto nella notte del 30 dicembre nella discoteca di Barcellona "Sutton Club", prima e dopo l'episodio che ha stravolto la vita dell'ex difensore della Juve. Per ora le immagini non possono essere mostrate a causa del segreto giudiziario e della protezione dell'identità della vittima ma il portale ha fornito un resoconto dettagliato dei fatti. Le interazioni tra Dani e la 23enne, registrate dalle telecamere del locale, possono essere suddivise in tre parti: i primi minuti vissuti insieme spensieramente nell'area VIP, quelli che precedono l'ingresso nel bagno e ciò che accade dopo i 15 minuti trascorsi nella toilette. Nella prima fase c'è un'atmosfera allegra in cui la ragazza e sua cugina ballano insieme al giocatore e al suo amico Bruno Brasil , che lo aveva accompagnato quella sera.

Dani Alves, i dettagli del presunto stupro in un video

Le immagini testimoniano l'episodio in cui la vittima si allontana dal calciatore dopo essere stata palpeggiata sul fondoschiena. Subito dopo lo sportivo si alza e si dirige verso la porta del bagno privato. Le telecamere non mostrano questo ingresso ma è possibile vedere i suoi piedi riflessi in uno specchio. Intanto la ragazza, mentre parla con altre persone, osserva più volte la porta del bagno prima di raggiungerla. Secondo la sua testimonianza, Alves le avrebbe fatto un segno per seguirla, ma lei sostiene di non aver capito che si trattasse di un bagno. UOL rivela che non c'erano indicazioni che segnalassero che si trattasse di un servizio. Inoltre un dipendente del locale ha confermato che la porta non presentava segnaletica.

Dani Alves in carcere, spunta il video dal Brasile

Il filmato riprende nuovamente Dani Alves quando esce da solo dal bagno. La 23enne riappare solo in un secondo momento e dopo aver scambiato qualche parola con la cugina va via. La telecamera, posizionata sulla porta e rivolta verso l'interno del Sutton Club, fa vedere l'accusatrice e la sua accompagnatrice mentre si dirigono verso l'uscita. La prima mostra all'altra il ginocchio ferito e inizia a piangere. Si abbracciano e una guardia giurata del locale si avvicina per aiutarle chiamando il direttore del club (che poi chiama polizia e assistenza medica). Intanto Dani Alves e Bruno passano rapidamente accanto a loro: il giocatore passa praticamente a meno di un metro dalla donna con cui è stato nel bagno pochi minuti prima, senza alcun contatto visivo. Poco dopo la donna viene trasportata in ambulanza all'ospedale di Barcellona, dove è sottoposta ad alcuni esami.

Dani Alves in carcere: quanti anni rischia?

Dani Alves rischia fino a 12 anni di carcere. L'inchiesta dovrebbe terminare entro la fine dell'estate. Se da un lato la Procura ha ribadito che sta affrontando "un reato di violenza sessuale (...) che prevede una pena compresa tra 4 e 12 anni di reclusione", è possibile che il terzino rischi tra gli 8 e i 10 anni per "presunto abuso di superiorità" e per eventuali danni psicologici sulla donna coinvolta.