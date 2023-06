Paredes, gran gol con l'Argentina e l'ammissione: "Stagione difficile"

L'Argentina ieri è scesa in campo per l'amichevole giocata contro l'Indonesia . I campioni del mondo hanno vinto con il risultato di 2-0, con Paredes che si è rivelato protagonista con il gol che ha sbloccato l'incontro. Di grande livello la conclusione del centrocampista, il quale ha trafitto Ari con un bolide calciato da trenta metri .

Il post di Paredes: "È stata una stagione difficile"

Nel post gara, Paredes ha pubblicato un post che in poche righe fa il riassunto dell'intera stagione, dalle difficoltà vissute alla Juventus fino alla gioia per la vittoria del Mondiale: "Si conclude una stagione difficile, ma con la soddisfazione più grande di tutte che è stato essere campione del mondo. Ora si riposa e si pensa a quello che verrà". Paredes, come noto, farà ritorno al Paris Saint Germain, dove effettuerà le valutazioni sul proprio futuro.