Argentina, vittoria in amichevole con l'Indonesia: in campo anche Simeone

Cinque minuti in campo nel finale per Giovanni Simeone con la maglia della sua Nazionale. L'attaccante del Napoli, che è stato recentemente riscattato per intero dall'Hellas Verona, è stato convocato ed è sceso in campo al minuto 85 della sfida amichevole vinta dall'Argentina per 2-0 contro l'Indonesia grazie alle reti di Paredes e Romero. Sesta presenza per lui con l'albiceleste.