USA-Messico: maxi squalifica per McKennie dopo la rissa

McKennie nei guai: quattro giornate di squalifica

Squalifica di quattro giornate per McKennie: una in automatico per l'espulsione e tre aggiuntive. Per quanto riguarda questo caso, è la sanzione più pesante insieme a quella ai danni del messicano Cesar Montes. Mentre Dest è stato squalificato per tre partite come Gerardo Arteaga.

McKennie, quando sconterà la squalifica

I due statunitensi sconteranno le squalifiche durante la Gold Cup, torneo per il quale non erano stati comunque convocati. Mentre Montes e Arteaga fanno parte della rosa del Messico per la competizione. Per le due federazioni di Messico e Stati Uniti sono state disposte anche delle multe, ma le cifre non sono state pubblicate.