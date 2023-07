Dani Alves in tribunale per l'accusa di stupro: "Avevo un'ossessione..."

Sono ormai passati poco più di cinque mesi da quando Dani Alves è stato tenuto in custodia cautelare per l'accusa di un presunto stupro avvenuto lo scorso 30 dicembre in un club di Barcellona. Negli scorsi giorni si è tenuta l'udienza in tribunale e sono state rese pubbliche alcune dichiarazioni del giocatore in merito alla sua posizione dopo la prima intervista e a ciò che è avvenuto quella notte.