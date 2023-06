Dani Alves sul presunto stupro: "Ora parlo io, ecco la mia verità"

Dani Alves ha parlato per la prima volta dopo l'arresto. L'ex Juventus ha rilasciato una intervista alla giornalista Mayka Navarro, in cui racconta la propria verità su quanto accaduto la notte del 30 dicembre, quando è stato accusato di uno stupro che sarebbe avvenuto in una discoteca di Barcellona.

Dani Alves sulla presunta vittima: "La perdono"

Dani Alves si è rivolto direttamente alla presunta vittima: "Non so se ha la coscienza a posto, se dorme bene la notte. Ma la perdono. Mi viene in mente che c'è qualcuno che ti ha dato un cattivo consiglio, che si è sentito male dopo averlo fatto, che ha fatto un passo avanti e che non è stato capace di uscire dal pasticcio in cui si è cacciato e in cui ha cacciato me", per poi proseguire: "Faccio appello alla vostra coscienza. Non c'è stata una sola notte che non abbia dormito serenamente. Non una sola notte. Ho la coscienza pulita. Non ho mai fatto del male a nessuno volontariamente. E nemmeno lei quella notte".

Qual è la verità di Dani Alves?

Dani Alves ha proseguito: "Ho deciso di rilasciare questa intervista, la mia prima intervista, per dare l'opportunità alle persone di sapere cosa ne penso. Fino ad ora, è stata spiegata una storia 'spaventosa' di paura e terrore, che non ha nulla a che fare con quello che è successo o quello che ho fatto. Sono entrato dopo di lei. Non ho nemmeno chiuso a chiave la porta. La porta è rimasta aperta tutto il tempo , potevo andarmene perché sono rimasto praticamente tutto il tempo seduto sulla tavoletta del water".