Mbappé, terremoto al Psg: non convocato per la tournée in Giappone

Nuovo terremoto in casa Psg . Nella giornata di domani il club parigino partirà per la tournée precampionato in Giappone ma tra i 29 convocati non figura Kylian Mbappé.

Psg, Mbappé non convocato per la tournée in Giappone

Il club campione di Francia, dopo il 2-0 nell'amichevole di oggi contro il Le Havre dove l'attaccante è andato in gol entrando nel secondo tempo, ha reso nota la lista dei 29 convocati e in elenco non c'è la stella francese. Il Psg non spiega la sua assenza, ma L'Equipe sostiene che la scelta sia dovuta alla situazione contrattuale del campione del mondo del 2018, in scadenza di contratto e deciso a non rinnovare, forte di un presunto accordo con il Real Madrid per la prossima stagione.