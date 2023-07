Al-Khelaifi, ultimatum a Mbappé: "Se vuole restare al Psg..."

Futuro Mbappé, le parole di Al-Khelaifi

A rispondere alle domande dei giornalisti, oltre all'ex ct della Spagna ed ex allenatore di Roma e Barcellona, c'era anche Nasser Al-Khelaifi al quale è stato chiesto di fare il punto sulla situazione dell'attaccante corteggiato dal Real e dalle big della Premier League: "La mia posizione è molto chiara - ha detto il presidente del Psg -. Noi vogliamo che resti, ma se vuole rimanere deve firmare un nuovo contratto. Non possiamo lasciar partire gratuitamente uno dei migliori calciatori del mondo. Spero che capiate questo...". Mbappé, attualmente sotto contratto fino al 2024, "ha già detto che non partirà gratis. Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia", ha concluso Al-Khelaifi.