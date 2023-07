Messi, cuffie in regalo ai nuovi compagni di squadra: il prezzo esorbitante

Messi, l'impressionante cifra spesa per il regalo ai compagni

Non solo con i suoi gol e le sue giocate, ma Messi si è fatto apprezzare dai suoi compagni anche con un particolare regalo. Il sette volte pallone d'oro ha regalato a tutti i componenti della squadra, giocatori e staff tecnico, delle cuffie rosa personalizzate con lo stemma dell'Inter Miami. Messi non ha badato a spese, visto che le cuffie regalate sono di grande qualità. Si tratta delle "Beats Studio Pro", che vengono vendute ad un prezzo vicino ai 400 euro. Considerando i 29 giocatori e 11 membri dello staff tecnico dell'Inter Miami, la spesa totale dell'argentino supera i 16mila euro, visto che bisogna aggiungere anche il design personalizzato.

Il gesto di Messi svelato da Yedlin

A svelare il regalo di Messi è stato il difensore DeAndre Yedlin, che si è presentato alle interviste post-partita proprio con le cuffie regalate dall'argentino. I giornalisti si sono, ovviamente, incuriositi e il difensore americano ha svelato il gesto fatto da Messi in occasione del suo debutto: "Queste cuffie sono di Messi, le ha fatte fare per noi. Ha regalato a tutti noi questo paio di cuffie per la sua prima partita col club".