Messi "divinità" a Miami: doppietta in coppa ed esultanza stile Thor

ROMA - Ancora Lionel Messi. Non poteva partire meglio la sua nuova avventura in California, perché alla seconda partita con l'Inter Miami l'argentino non solo si è confermato, ma ha pure raddoppiato. La Pulce ha segnato due reti, aggiungendo al suo personale ruolino di marcia anche un assist, il primo negli Stati Uniti. Così ha trascinato il club di proprietà di David Beckham nella vittoria per 4-0 contro l'Atlanta United in Coppa di Lega, conquistando un posto nei sedicesimi di finale del torneo che riunisce tutte le squadre di prima fascia della MLS e della Liga MX messicana. Messi ha segnato entrambi i gol entro il 22esimo, arrivando così a tre complessivi nei suoi primi 63 minuti per l'Inter Miami.