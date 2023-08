Monchi risponde all'accusa di aggressione: "Isco? Non ho perso un secondo"

Monchi, la risposta alle parole di Isco

Adesso è proprio Monchi a rompere il silenzio e a rispondere alle accuse in un'intervista rilasciata a Marca: "Ognuno di noi è padrone di ciò che dice e dei propri silenzi. Se lui ha ritenuto opportuno dire queste cose, avrà le sue ragioni. Io non ho esitato un attimo. Guardarmi indietro non è mai stata una filosofia di vita per me. Io guardo avanti e la gente che mi conosce sa come sono. Non devo dare spiegazioni a chi non mi conosce", ha concluso l'attuale ds dell'Aston Villa.