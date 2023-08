Infortunio shock per Giuliano Simeone: giocatori sconvolti e partita annullata

Dalla disperazione dei giocatori in campo si è subito capito che non si trattava di un infortunio comune. Durante l'amichevole tra il suo Alavés e il Burgos (squadra della Serie B spagnola), Giuliano Simeone ha subito un'entrata killer da parte di Matos. Il fratello del Cholito Simeone è stato subito soccorso dalla squadra medica ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale .

Simeone Jr, l'intervento killer

Il Burgos era in vantaggio per 2-1 all'86esimo quando Giuliano Simeone si era involato sulla fascia destra. Matos da dietro gli entra in scivolata sulle gambe (e viene solo ammonito). L'attaccante ex Atletico Madrid è parso fin da subito molto dolorante senza la possiblità di girare la caviglia della gamba sinistra.

Simeone sotto i ferri

L'amichevole, dopo l'uscita dal campo di Simeone, è stata subito annullata. Il giocatore è uscito dal campo tra gli applausi dei presenti. La diagnosi ha riscontrato una frattura del perone e una lussazione della caviglia. L'argentino in giornata ha subito un'operazione chirurgica che è andata a buon fine, stando a quanto riportato dall'Alavés.