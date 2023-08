Cristiano Ronaldo non ci sta: il premio a Milinkovic lo fa infuriare

Una fame che difficilmente si placa per CR7, che ha deciso la sfida del King Fahd International Stadium con una doppietta trascinando i suoi alla vittoria nonostante l'inferiorità numerica. Due gol che gli hanno consentito poi di aggiungere il trofeo di capocannoniere del torneo (6 gol in altrettante partite) a quello di squadra sollevato nelle vesti di capitano. All'appello è mancato però quello di miglior giocatore della competizione, che è andato invece proprio al rivale Milinkovic-Savic .

CR7 contesta il premio a Milinkovic-Savic

Una scelta che non è proprio andata giù a Ronaldo, uscito per un infortunio al ginocchio ma poi ripresosi e scatenato nei festeggiamenti in campo con i compagni. All'annuncio del premio per Milinkovic, CR7 è andato a protestare con uno degli organizzatori mostrando il suo fastidio con un gesto inequivocabile: "Ma ho fatto due gol" sembra dire sconsolato il portoghese aiutandosi con un gesto delle dita. Una reazione che lascia capire come Cristiano, a 38 anni, abbia ancora fame di gloria e successo.