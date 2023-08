Diretta Al Hilal-Al Nassr: LIVE la finale di Arab Cup, Milinkovic sfida Ronaldo

Al King Fahd Sports City di Taif si gioca la f inale della Coppa UAFA , la Coppa dei Campioni araba per club nota anche come Arab Club Champions Cup. In Arabia Saudita la supersfida tra Ronaldo e Milinkovic-Savic , tra Al-Nassr e Al-Hilal .

17:26

26' - Ancora Ronaldo

Colpo di testa di Ronaldo: alto sulla traversa.

17:21

21' - Ci prova Ronaldo

Calcio di punizione da distanza siderale, tenativo di Ronaldo che centra la barriera.

17:19

19' - Brozovic vicino al gol

Pennellata di Mané, colpo di testa di Brozovic appostato sul secondo palo, gran colpo di reni di Alowais.

17:17

17' - Scintille tra Koulibaly e Nawaf

Koulibaly prova a colpire di testa, si scontra con Nawaf. Scintille tra l'ex difensore del Napoli e il portiere dell'Al-Nassr.

17:14

14' - Ronaldo prova a entrare in partita

Mané cerca Ronaldo, pallone leggermente lungo.

17:11

11' - Telles invoca un rigore

Alex Telles sfonda sulla fascia sinistra, Saud lo contiene a fatica, l'Al-Nassr invoca un rigore. L'arbitro lascia correre.

17:06

6' - Milinkovic-Savic vicino al gol

Nawaf mura Milinkovic-Savic chiudendogli lo specchio in uscita bassa.

17:03

3' - Al-Hilal pericoloso

Possesso palla appannaggio dell'Al-Hilal, prosegue la fase di studio iniziale. Ruben Neves ci prova prova con un tiro da lontano: di poco sul fondo.

17:00

1' - Calcio d'inizio

Calcio d'inizio di Al-Hilal e Al-Nassr, è iniziata la finale della Champions League araba.

16:40

Osimhen in Arabia? Il direttore della Saudi Pro League: "Lo vorrei qui"

A proposito di Arabia, il direttore della Saudi Pro League Michael Emenalo è stato intervistato ai nostri microfoni per parlare della volontà di vedere Osimhen giocare nel suo campionato. Di seguito le dichiarazioni a riguardo: “Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte?”.

16:25

Al Hilal-Al Nassr, le formazioni ufficiali della finale di Arab Club Cup

Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

AL HILAL: Alowais; Saud, Koulibaly, Al Bulayhi, Shahrani; Kanno, Neves, Michael; Salem, Milinkovic-Savic, Malcom

AL NASSR: Nawaf; Sultan, Lajami, Alamri, Telles; Alkhaibari, Brozovic, Fofana; Talisca, Manè, Ronaldo

16:10

Al Hilal-Al Nassr, tutti gli ex Serie A

Non solo Milinkovic-Savic e Cristiano Ronaldo: sono tanti i campioni in campo al King Fahd Stadium. In attesa delle formazioni ufficiali, gli ex Serie A che giocheranno dovrebbero essere Koulibaly per l'Al Hilal, oltre a Brozovic, Alex Telles e Fofana con la maglia dell'Al Nassr.

16:00

Al Hilal-Al Nassr, cresce l'attesa per Milinkovic contro Ronaldo

Manca solo un'ora al calcio d'inizio della finale di Arab Cup tra Al Hilal e Al Nassr. Due dei top club dell'Arabia Saudita sono pronti a sfidarsi sul campo del King Fahd Stadium nel derby più sentito di Riyad. Tra tanti protagonisti, ci saranno soprattutto due vecchie conoscenze della Serie A: Milinkovic-Savic, arrivato all'Al Hilal dalla Lazio, e Cristiano Ronaldo, vera star dell'Al Nassr.

King Fahd Stadium - Riyad, Arabia Saudita