Rubiales, la Fifa lo sospende dopo lo scandalo Hermoso

Rubiales, i divieti imposti dalla Fifa

La sospensione da "tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale" sarà valida per 90 giorni in attesa del procedimento disciplinare. Non solo, Rubiales e i dirigenti e dipendenti della Federcalcio spagnola non potranno in nessun modo contattare o cercare di contattare Jennifer Hermoso fino al termine dell'inchiesta.