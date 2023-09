L'Aston Villa dedica un coro a Zaniolo, lui svela: "Non so le parole giuste"

Zaniolo e il coro dei tifosi dell'Aston Villa

Coro apprezzato dal calciatore che però non ne conosce ancora esattamente le parole. A rivelarlo è proprio il diretto interessato intervistato da Sky Sport: "Non conosco tutte le parole ma quando sei in campo e senti i tifosi gridare il tuo nome ti trasmette un'energia fortissima" ha affermato Zaniolo.