Messi ottavo Pallone d'Oro: Ronaldo ha commentato così sui social

Cristiano Ronaldo sembra non aver preso bene la scelta di consegnare l'ottavo Pallone d'Oro a Lionel Messi . Il portoghese ha infatti commentato su Instagram per esprimere il suo punto di vista.

CR7, la reazione al Pallone d'Oro di Messi

Subito dopo l'assegnazione del premio, Cristiano Ronaldo ha commentato un post di As su Instagram. Il contenuto era un'analisi del del giornalista Tomás Roncero che diceva: "Ciao amici, quello che tutti sapevano sarebbe successo. Il Pallone d'Oro è stato consegnato di nuovo a Messi. Come omaggio alla sua carriera di giocatore va bene. Si è ritirato qualche mese fa a Miami, ma sembrava già in pensione al PSG perché si stava solo preparando per la Coppa del Mondo. Ha vinto la Coppa del Mondo, sì, ma con sei calci di rigore a favore, record di sempre. La Coppa del Mondo era 10 mesi fa, non ricordo nemmeno più, siamo quasi a novembre e questo era il 2022. Otto è un numero che mi piace molto, mi ricorda la serata a Lisbona con il Bayern, con lui in campo". Delle parole che Ronaldo ha commentato con delle emoji che ridono. Un chiaro messaggio sul suo punto di vista.