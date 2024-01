Si alza il sipario sulla Final Four di Supercoppa di Spagna. Si parte con la prima semifinale che vedrà sfidarsi Real Madrid, che si presenta come trionfatore dell’ultima Coppa del Re, e l’Atletico Madrid, terzo nello scorso campionato alle spalle dei blancos. Sarà dunque il derby di Madrid a dare il via alla competizione: in palio un posto nella finalissima contro una tra Barcellona, vincitore dell’ultima Liga, e l’Osasuna, finalista della Coppa del Re.