Lionel Messi non ha mai giocato da avversario contro il Barcellona, ma ha sfiorato l'opportunità di farlo. L'argentino si sta godendo le vacanze dopo la fine della stagione in MLS. I biglietti stanno già andando a ruba per le sue partite, ma la stagione inizierà a marzo. Grazie a lui, l'Inter Miami è ora sulla cartina del calcio mondiale. In tanti vogliono giocarci contro: Cristiano Ronaldo lo farà, il Barcellona no.