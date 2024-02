Ronaldo, serata horror contro Koulibaly e Milinkovic: cosa è successo

Serata da incubo per Cristiano Ronaldo in occasione della finale della Riyadh Season Cup alla Kingdom Arena e non solo per la sconfitta dell'Al-Nassr contro l'Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic, autore di uno dei due gol vittoria. L'attaccante portoghese ha avuto grandi difficoltà in campo e fuori, è apparso nervoso e lo conferma anche il gesto a fine gara, con la sciarpa del club rivale che i tifosi ospiti gli hanno lanciato e che lui ha usato mimando il gesto di pulirsi "il basso ventre".