Un tifoso dell'Al Hilal gli lancia la sciarpa: quello che fa Ronaldo è incredibile

Cristiano Ronaldo nervoso raccoglie una sciarpa da terra e mima di pulirsi nel basso ventre . Un gesto che sta facendo discutere, un video diventato virale sui social, una reazione inaspettata per il portoghese dell'Al Nassr apparso nervoso al termine dell'epilogo nel torneo amichevole Riyadh Season Cup 2024 contro l' Al Hilal.

Cosa ha fatto Ronaldo a fine partita?

Già nel corso della gara l'ex Juventus aveva mostrato segni di nervosismo ma al termine della gara ecco l'episodio che non ti aspetti. Un tifoso gli lancia la sciarpa della squadra rivale, Ronaldo se ne accorge, la raccoglie, mima il gesto della "pulizia" per poi lanciare via la sciarpa. Qualcuno ha filmato quanto accaduto e il video è diventato virale sui social.