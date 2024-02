Messi sul caso Hong Kong: "Vi spiego perché non ho giocato"

Messi continua a cercare di spiegare la sua assenza in amichevole a Hong Kong che ha comportato anche la cancellazione di due amichevoli in Cina. Il fuoriclasse argentino, in video pubblicato sul social media cinese Weibo, è tornato su cosa è accaduto lo scorso 4 febbraio quando la sua assenza nella partita tra Inter Miami e Hong Kong XI ha scatenato una reazione furiosa da parte del pubblico locale con annessa richiesta di rimborso per il costo dei biglietti. Un caso che ha indotto la presa di posizione del governo locale, che ha chiesto che si facesse chiarezza con urgentza.