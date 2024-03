Rabbia Klopp in diretta tv: "Domanda stupida". Poi fa una cosa inaspettata

Il Liverpool è stato eliminato dal Manchester United in FA Cup. Gara rocambolesca finita 4-3 ai tempi supplementari. A fine gara Jurgen Klopp è apparso particolarmente nervoso per una domanda ricevuta che ha considerato "stupida" tanto da abbandonare prima della fine l'intervista in diretta tv tra lo stupore del giornalista e dei presenti. Un gesto che in Inghilterra nessuno ha apprezzato.