Il Belgio pareggia, Lukaku in panchina. Calzona prende gol dopo 6 secondi

Europei da una parte, Copa America dall'altra: le nazionali in giro per il mondo si stanno preparando in vista delle grandi competizioni di quest'estate e quale miglior modo se non le amichevoli.

Amichevoli internazionali, i risultati

Ad aprire il programma di oggi sono state Irlanda-Belgio e Slovacchia-Austria. Pareggio 0-0 per la prima sfida, con il romanista Lukaku lasciato a riposo. Al 28esimo c'è il rigore per gli irlandesi: fallo di mano di Vermeeren in area, batte Ferguson e para Sels lasciando il risultato in parità. Nella ripresa, Openda e ancora Ferguson sfiorano il vantaggio per le rispettive nazionali, ma la partita scivola sullo 0-0. L'Austria batte la Slovacchia di Calzona. Baumgartner sblocca la partita dopo appena sei secondi. Nel finale arriva anche la rete di Weimann che chiude il match.