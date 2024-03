Sommer infortunato e sostituito: duro scontro con Hojlund, come sta

Sommer, come si è infortunato in Danimarca-Svizzera

Al 35' Sommer stava rinviando per eludere il pressing del centravanti del Manchester United che, nel tentare di rintuzzare il rilancio di Sommer, lo ha involontariamente centrato con i tacchetti sull'arto. Immediato l'intervento dello staff medico che ha chiesto il cambio una volta preso atto dell'impossibilità di Sommer di continuare la partita. Nelle prossime ore verrà valutata l'entità del problema fisico riportato e la disponibilità del numero uno in occasione Inter-Empoli, in programma il prossimo primo aprile. Se non dovesse farcela Simone Inzaghi darà spazio a Emil Audero che finora, in campionato, ha giocato solo a Lecce con la maglia nerazzurra.