Romario: "Oggi farei più di 2mila gol perché i giocatori sono molto stupidi"

" Sono sempre stato molto diretto e ho avuto un momento in cui ero il migliore al mondo": effettivamente R omario non è mai stato famoso per la sua pacatezza nelle dichiarazioni. L'ex Barcellona è stato interpellato sulle nuove generazioni del calcio e la risposta è stata più che esaustiva.

Le parole di Romario

Queste le sue parole ai microfoni di Agencia EFE: "Penso che se giocassi ora il mio successo sarebbe maggiore, oggi i ragazzi sono molto stupidi. Corrono troppo. Ai miei tempi il calcio era anche fisico, era è sempre stato così, ma i giocatori erano molto più tecnici e molto più intelligenti. Sono sicuro che segnerei più di 2mila gol oggi".

Romario e il nuovo esordio mancato

Nello scorso weekend era in programma il suo nuovo esordio a 58 anni con la squadra di cui è il presidente, l'América (Seconda Divisione del torneo Carioca). Il brasiliano era in panchina, però non è sceso in campo: "C'era una possibilità concreta che io entrassi. Ho parlato con l'allenatore, ma abbiamo capito che purtroppo oggi non era il giorno adatto".