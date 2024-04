Incredibile in Brasile, Romario torna a giocare a 58 anni!

Romario e lo stipendio da giocatore dopo il ritorno in attività

Romario ha firmato un contratto con uno stipendio minimo e per motivi di legge, essendo senatore, donerà quanto percepito al suo club dopo aver ricevuto il pagamento. Patti chiari e amicizia lunga. L'ex (non più ex) fuoriclasse non pretenderà di giocare titolare ma si limiterà a decidere con l'allenatore Marcus Alexandre il modo migliore per essere utilizzato: tenendo conto della sua età e della condizione fisica, che è comunque tutt'ora eccellente.

Romario protagonista sulle spiagge di Rio

Romario è, infatti, impegnato nel calcio e nel futvolley sulle spiagge di Rio dove esalta chi ha il piacere di vederlo disimpegnarsi facendo sfoggia della sua tecnica sopraffina e del suo tiro potente. La classe non invecchia e Romario è pronto a ricordarlo.