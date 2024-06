Eterno Miura: a 57 anni ha annunciato il suo ultimo trasferimento

La carriera di Miura con un passato in rossoblù

Nonostante abbia giocato principalmente in Giappone, Miura è stato un attaccante giramondo e nell'ultima stagione ha difeso i colori dell'Oliveirense in Portogallo. I suoi primi passi tra i professionisti li ha mossi in Brasile, principalmente con il Santos. Tornato in patria, ha disputato un'ottima stagione nel 1994 per il Verdy Kawasaki, attirando l'attenzione del Genoa. Kazu ripagò il Grifone del presidente Aldo Spinelli totalizzando 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia mettendo a segno 1 gol nel derby della Lanterna perso per 3-2 contro la Sampdoria. In carriera ha vestito anche le maglie di Dinamo Zagabria e Sydney, oltre a innumerevoli club nipponici. Si tratta anche del secondo miglior marcatore all-time del Giappone con 42 marcature realizzate in 55 presenze.