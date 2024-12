Coppa Intercontinentale FIFA, la finale Real-Pachuca in diretta su DAZN

La finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2024 sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. La partita, in programma a Doha, in Qatar, il 18 dicembre alle ore 18:00, vedrà il Real Madrid sfidare il Pachuca. Per DAZN, la competizione rappresenterà un avvicinamento al Mondiale per Club 2025, competizione della quale hanno acquisito i diritti globali.