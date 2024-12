Mondiale per Club, il calendario completo di Inter e Juve: date e partite

Prima l'Inter il 17 giugno, poi la Juventus. La Fifa ha diramato il calendario del nuovo Mondiale per Club , in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio . La sfida inaugurale vedrà opporsi l'Inter Miami di Messi e l'Al Alhy e si giocherà all'Hard Rock Stadium di Miami.

Mondiale per Club, il calendario dell'Inter

L'Inter sarà la prima squadra italiana a scendere in campo. I nerazzurri affronteranno il 17 giugno il Monterrey: calcio d'inizio alle 18 al Rose Bowl di Los Angeles (le 3 di notte in Italia fra il 17 e il 18); la seconda sfida vedrà gli uomini di Inzaghi giocare contro gli Urawa Red Diamonds, il 21 giugno al Lumen Field di Seattle (ore 12 locali, le 21 italiane); quindi la sfida al River Plate, sempre a Seattle, il 25 giugno alle 19 (le 4 del 26 giugno in Italia).

Mondiale per Club, il calendario della Juve

La Juventus invece debutterà il 18 giugno all'Audi Field di Washington contro l'Al Ain alle 21 (le 3 della notte italiana fra il 18 e il 19 giuno); la seconda sfida dei bianconeri si disputerà il 22 giugno contro il Wydad al Lincoln Financial Field di Philadelphia con calcio d'inizio alle 12 americane (le 19 italiane); e infine la partita contro il Manchester City in calendario il 26 giugno al Camping World Stadium di Orlando alle 15 (le 21 italiane). Le semifinali si giocheranno l'8 e il 9 luglio, mentre la finale è in programma il 13 luglio.