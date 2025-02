Rissa nel finale di Everton-Liverpool: espulsioni e caos in campo, interviene la polizia

Tre espulsioni e la polizia in campo: così si è concluso il derby del Merseyside . Nel recupero della quindicesima giornata di Premier League , il Liverpool ha pareggiato contro l'Everton nell'ultimo derby giocato a Goodison Park . Inizialmente in svantaggio dopo il gol dell'ex Udinese Beto, la squadra di Slot aveva rimontato grazie alle reti di Mac Allister e Salah, prima del pareggio definitivo di Tarkowski, arrivato all'ottavo minuto di recupero. Nel finale, però, si scatenano gli animi, con l'arbitro Oliver che tira fuori ben tre cartellini rossi e costringendo gli steward e la polizia a intervenire .

Everton-Liverpool: tre espulsioni nel finale

Tarkowski ha segnato il gol del pareggio nel derby oltre due minuti dopo il termine dei cinque minuti di recupero inizialmente assegnati dall'arbitro. Dopo il triplice fischio di Oliver, con le squadre intente a uscire dal campo, si è scatenata una rissa con protagonisti Curtis Jones, calciatore del Liverpool, e Doucouré dell'Everton. I due calciatori hanno iniziato a strattonarsi, con i rispettivi compagni che sono corsi in soccorso. Animi caldi, che hanno costretto gli steward presenti e la polizia a intervenire per dividere le due squadre. Una volta ristabilito l'ordine, Oliver ha espulso entrambi i giocatori. Quindi Slot, allenatore del Liverpool, è andato a stringere la mano al direttore di gara e, dopo avergli detto qualcosa, anche lui si è visto il cartellino rosso sventolato in faccia.