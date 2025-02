Mourinho, stangata dopo Galatasaray-Fenerbahce: maxi squalifica in Turchia

Quattro giornate di squalifica per José Mourinho. È quanto ha deciso la federazione turca dopo la bufera che si è scatenata, in seguito al derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, per le dichiarazioni dell'allenatore portoghese. Mourinho ha preso due giornate per la presunta, folle accusa di razzismo: ha detto ai componenti della panchina della Gala che "saltavano come scimmie" ma non c'era alcun intento razzista nelle sue parole. Una frase forte, forse sgradevole, ma certo non razzista.