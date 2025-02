Galatasaray-Fenerbahce diretta Osimhen contro Mourinho: segui il derby di Istanbul

Al Rams Park di Istanbul è il giorno di Galatasaray-Fenerbahce, gara valida per la venticinquesima giornata di Super Lig. I padroni di casa, allenati dall'ex giocatore dell'Inter, Okan Buruk, sono primi in classifica: sfidano gli uomini di José Mourinho, secondi, attardati di soli 6 punti. Dopo il caos in occasione del match tra Osimhen e compagni e il Demirspor, che ha abbandonato il campo in seguito a un rigore concesso al Gala, arbitrerà il match lo sloveno Vincic: ha tutti gli occhi puntati addosso. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta.