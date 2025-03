Mourinho, pieno sostegno dai tifosi del Fenerbahce: lo striscione speciale

Non si fermano le polemiche dopo il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce. Per le sue parole nel post-partita Mourinho è stato squalificato per quattro giornate , con la forte accusa di razzismo, ma a far esplodere la bufera è stata poi la foto dell'avvocato che lo ha squalificato, scoperto mentre indossava proprio la maglia del Galatasaray .

Fenerbahce, tifosi insieme a Mourinho

E mentre continuano discussioni e polemiche, i tifosi del Fenerbahce confermano il loro pieno sostegno a Mourinho. Durante la sfida contro l'Antalyaspor, terminata per 3-0 per i padroni di casa, i tifosi hanno mostrato uno striscione speciale per il tecnico portoghese: "We stand with you", ovvero "Siamo insieme a te". Un supporto dunque senza fine quello dei tifosi per Mourinho.

Mourinho, grandi risultati con il Fenerbahce

E il motivo di questo grande sostegno sono anche i grandi risultati che Mourinho sta facendo raggiungere al Fenerbahce. In 16 partite in questo 2025, il Fenerbahce non ha mai perso, collezionando ben 12 vittorie. Mourinho ha poi raggiunto gli otttavi di finale in Europa League e i quarti di finale in Coppa di Turchia. E anche in campionato il sogno scudetto resta vivo: il distacco con il "nemico" Galatasaray si è ridotto da 8 a 4 punti.