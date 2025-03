Nuovo scandalo in Turchia: l’uomo che ha squalificato Mourinho indossa la maglia del Galatasaray, la foto è virale

L’uomo che ha deciso di squalificare José Mourinho per quattro giornate (due di queste tolte ieri dalla federazione turca dopo il ricorso presentato dal Fenerbahçe e una già scontata) è stato immortalato in una foto, già diventata virale, con la maglia del Galatasaray. Si tratta dell'avvocato Celal Nuri Demirtürk, presidente della commissione disciplinare della federazione. Un professionista che i media turchi definiscono come esperto e serio e sicuramente sarà così. Ma è chiaro che con la bufera che si è scatenata dopo il derby di Istanbul, le folli accuse di razzismo a Mourinho, la squalifica e la causa intentata dallo stesso Mou per danni morali, una foto del genere fa sensazione. E lascia aperti tanti interrogativi sul proseguo della stagione perché la lotta per il titolo è ancora viva con il Fenerbahce a sei lunghezze dal Galatasaray. Non solo: la squadra di Mourinho è in corsa in Europa League (negli eventuali quarti potrebbe incontrare la Roma) e in coppa di Turchia.