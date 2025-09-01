Buffon su Donnarumma fatto fuori dal Psg: "Forse un portiere che ha vinto la Champions da protagonista..."

“Quando sei in attività, in competizione vivi delle emozioni inimmaginabili, che non vivi neanche in sette vite. Ora però sono più felice”. Gianluigi Buffon , capo delegazione della Nazionale , ha parlato del nuovo ciclo azzurro. L'Italia di Gattuso è pronta all'esordio: “Il nuovo corso delle convocazioni? Gattuso ha fatto un percorso da allenatore sperimentando tutti i moduli senza fossilizzarsi su uno in particolare”, ha detto alla Nuova Domenica Sportiva su Rai 2.

Buffon sull'addio di Donnarumma al Psg

Buffon ha poi parlato dell'addio di Donnarumma al Psg: “Sulle modalità non mi esprimo, ma un portiere che ha contribuito da protagonista alla vittoria di una Champions League forse andava gestita in modo diverso, ma non entro nel merito della questione non conoscendola. Per noi non c’è nessun problema, è un punto di riferimento”. Chiusura dedicata allo scambio di maglia tra il figlio Luis Thomas con Dybala dopo Roma-Pisa ha svelato: “Mi ha fatto più effetto vederlo in squadra con Cuadrado. A fine partita gli ho detto che la collezione di maglie è da grande giocatore, se farà anche qualche minuto sarà più credibile (ride, ndr). È un modo per stimolarlo. I ragazzi hanno una grande opportunità e non devono perdere tempo”.