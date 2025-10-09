Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Galatasaray, niente più Nutella. La decisione di Gundogan

Il centrocampista tedesco ha voluto apprtare delle modifiche al regime alimentare del club turco
1 min

Niente più Nutella in casa Galatasaray. Questa la decisione del club turco voluta da... Gundogan. L'ex centrocampista del Manchester City, faro del centrocampo della squadra di Okan Buruk, sarebbe impazzito - come riportato da "343 Digital" vedendo un barattolo della famosa cioccolata negli impianti del club, chiedendone immediatamente la rimozione. Richiesta accolta con parere favorevole dei compagni di squadra e dell'allenatore.

Gundogan e l'attenzione al cibo: no alla Nutella

Gundogan è già un leader in casa Galatasaray. La sua grande esperienza e professionalità è dimostrata anche fuori dal campo, come all'attenzione riguardo l'alimentazione. E non il tutto non si limita solo alla Nutella: il centrocampista avrebbe messo in discussione il cibo servito in cucina. Sul campo, la formazione di Osimhen e Icardi sta già tentando le prime prove di fuga, con cinque punti di vantaggio dopo otto giornate rispetto al Trabzonspor secondo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

