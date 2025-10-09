Galatasaray, niente più Nutella. La decisione di Gundogan

Gundogan e l'attenzione al cibo: no alla Nutella

Gundogan è già un leader in casa Galatasaray. La sua grande esperienza e professionalità è dimostrata anche fuori dal campo, come all'attenzione riguardo l'alimentazione. E non il tutto non si limita solo alla Nutella: il centrocampista avrebbe messo in discussione il cibo servito in cucina. Sul campo, la formazione di Osimhen e Icardi sta già tentando le prime prove di fuga, con cinque punti di vantaggio dopo otto giornate rispetto al Trabzonspor secondo.