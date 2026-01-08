Atletico Madrid-Real Madrid diretta Supercoppa Spagna: segui il derby in semifinale LIVE

GEDDA (Arabia Saudita) - L'Atletico Madrid e il Real Madrid si affrontano in Arabia Saudita per un posto nella finale della Supercoppa di Spagna. Il derby della capitale tra la formazione di Diego Simeone e quella di Xabi Alonso mette in palio infatti la sfida che vale il trofeo contro il Barcellona, che ieri, nella prima semifinale, ha annientato l'Athletic Bilbao con un inappellabile 5-0. Curiosità per la presenza nell'Atletico di Raspadori, che piace alla Roma e non soltanto per il mercato invernale. La finale è in programma domenica alle 20.