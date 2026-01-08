Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Atletico Madrid
Atletico Madrid
    Real Madrid
    Real Madrid
    • 2'F. Valverde
    0 - 1
    27' 1° tempo
    Supercoppa di Spagna - 08.01.2026
    Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City

    Arbitro Mateo Busquets Ferrer
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Atletico Madrid
    0 - 1
    27' 1° tempo
    Real Madrid

    Atletico Madrid-Real Madrid diretta Supercoppa Spagna: segui il derby in semifinale LIVE

    Simeone e Xabi Alonso si affrontano in Arabia Saudita per un posto in finale contro il Barcellona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
    5 min
    TagsAtleticoRealSupercoppa
    Aggiorna

    GEDDA (Arabia Saudita) - L'Atletico Madrid e il Real Madrid si affrontano in Arabia Saudita per un posto nella finale della Supercoppa di Spagna. Il derby della capitale tra la formazione di Diego Simeone e quella di Xabi Alonso mette in palio infatti la sfida che vale il trofeo contro il Barcellona, che ieri, nella prima semifinale, ha annientato l'Athletic Bilbao con un inappellabile 5-0. Curiosità per la presenza nell'Atletico di Raspadori, che piace alla Roma e non soltanto per il mercato invernale. La finale è in programma domenica alle 20. 

    20:25

    23' Tiro dell'Atletico

    Conclusione di Julian Alvarez dell'Atletico: la palla però finisce ampiamente fuori. Poco fa ci aveva provato anche Sorloth senza trovare il bersaglio.

    20:19

    16' Ci prova il Real

    Calcio di punizione verso l'area di Rodrygo: Oblak deve uscire a pugni uniti per anticipare l'intervento degli attaccanti del Real.

    20:12

    10' Spinge l'Atletico

    L'Atletico Madrid preme alla ricerca del pareggio, ma finora Courtois non ha corso particolari rischi. 

    20:04

    2' REAL MADRID IN VANTAGGIO: 1-0

    Botta tesa e potentissima di capitan Valverde su calcio di punizione: la barriera si apre e Oblak non ci arriva. Real Madrid già in vantaggio 1-0 sull'Atletico Madrid.

    20:01

    Iniziato il derby di Madrid

    Calcio d'inizio per il Real Madrid: si gioca.

    19:57

    Atletico e Real stanno entrando in campo

    Le due squadre stanno entrando nel terreno di gioco. 

    19:50

    Dove si gioca: lo stadio di Gedda

    Tutte le partite della Supercoppa di Spagna 2026, tra cui Atletico-Real di stasera, si giocano allo Stadio Città dello sport Re Abdullah di Gedda, in Arabia Saudita. La capienza dell'impanto è di 62 posti.

    19:40

    Mbappé e gli altri assenti

    Le due squadre sono alle prese con assenze pesanti: il Real Madrid si presenta alla stracittadina mediorientale senza Alexander-Arnold, Militao e, soprattutto, senza Mbappé, rimasto a Madrid con un ginocchio malconcio. L’Atletico, oltre che degli annunciati Lenglet e Nico Gonzalez, dovrà fare a meno anche di Pablo Barrios, che potrebbe recuperare per l’eventuale finale di domenica.

    19:25

    Il precedente shock di questa stagione

    Brucia al Real Madrid l'unico precedente di questa stagione contro l'Atletico: il 27 settembre scorso, in campionato, la formazione di Simeone si è imposta nel derby in casa con un pesante 5-2. Il ritorno in Liga è in calendario il 22 marzo al Bernabeu. 

    19:10

    Raspadori in panchina

    Le panchine con le riserve a disposizione di Atletico e Real Madrid:
    Atletico Madrid: Musso, Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Julio Díaz, Johnny Cardoso, Monserrate, Taufik Seidu, Thiago Almada, Raspadori, Griezmann.
    Real Madrid: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Huijsen, Alaba, Mendy, Fran García, Ceballos, Pitarch, Arda Güler, Mastantuono.

    19:00

    Le formazioni ufficiali di Atletico e Real

    Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Sorloth, Julián Alvarez.
    Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.

    18:45

    Derby di Madrid tra un'ora e un quarto

    La semifinale di Supercoppa tra Atletico e Real inizierà alle 20.

    Gedda, Arabia Saudita

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

    Da non perdere

    Atletico Madrid-Real Madrid live

    Unisciti alla Community

    Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

    ACCEDI

    Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

    oppure

    Non hai ancora un account? Registrati

    o entra con DISQUS