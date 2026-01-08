- 2'F. Valverde
Atletico Madrid-Real Madrid diretta Supercoppa Spagna: segui il derby in semifinale LIVE
GEDDA (Arabia Saudita) - L'Atletico Madrid e il Real Madrid si affrontano in Arabia Saudita per un posto nella finale della Supercoppa di Spagna. Il derby della capitale tra la formazione di Diego Simeone e quella di Xabi Alonso mette in palio infatti la sfida che vale il trofeo contro il Barcellona, che ieri, nella prima semifinale, ha annientato l'Athletic Bilbao con un inappellabile 5-0. Curiosità per la presenza nell'Atletico di Raspadori, che piace alla Roma e non soltanto per il mercato invernale. La finale è in programma domenica alle 20.
20:25
23' Tiro dell'Atletico
Conclusione di Julian Alvarez dell'Atletico: la palla però finisce ampiamente fuori. Poco fa ci aveva provato anche Sorloth senza trovare il bersaglio.
20:19
16' Ci prova il Real
Calcio di punizione verso l'area di Rodrygo: Oblak deve uscire a pugni uniti per anticipare l'intervento degli attaccanti del Real.
20:12
10' Spinge l'Atletico
L'Atletico Madrid preme alla ricerca del pareggio, ma finora Courtois non ha corso particolari rischi.
20:04
2' REAL MADRID IN VANTAGGIO: 1-0
Botta tesa e potentissima di capitan Valverde su calcio di punizione: la barriera si apre e Oblak non ci arriva. Real Madrid già in vantaggio 1-0 sull'Atletico Madrid.
20:01
Iniziato il derby di Madrid
Calcio d'inizio per il Real Madrid: si gioca.
19:57
Atletico e Real stanno entrando in campo
Le due squadre stanno entrando nel terreno di gioco.
19:50
Dove si gioca: lo stadio di Gedda
Tutte le partite della Supercoppa di Spagna 2026, tra cui Atletico-Real di stasera, si giocano allo Stadio Città dello sport Re Abdullah di Gedda, in Arabia Saudita. La capienza dell'impanto è di 62 posti.
19:40
Mbappé e gli altri assenti
Le due squadre sono alle prese con assenze pesanti: il Real Madrid si presenta alla stracittadina mediorientale senza Alexander-Arnold, Militao e, soprattutto, senza Mbappé, rimasto a Madrid con un ginocchio malconcio. L’Atletico, oltre che degli annunciati Lenglet e Nico Gonzalez, dovrà fare a meno anche di Pablo Barrios, che potrebbe recuperare per l’eventuale finale di domenica.
19:25
Il precedente shock di questa stagione
Brucia al Real Madrid l'unico precedente di questa stagione contro l'Atletico: il 27 settembre scorso, in campionato, la formazione di Simeone si è imposta nel derby in casa con un pesante 5-2. Il ritorno in Liga è in calendario il 22 marzo al Bernabeu.
19:10
Raspadori in panchina
Le panchine con le riserve a disposizione di Atletico e Real Madrid:
Atletico Madrid: Musso, Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Julio Díaz, Johnny Cardoso, Monserrate, Taufik Seidu, Thiago Almada, Raspadori, Griezmann.
Real Madrid: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Huijsen, Alaba, Mendy, Fran García, Ceballos, Pitarch, Arda Güler, Mastantuono.
19:00
Le formazioni ufficiali di Atletico e Real
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Sorloth, Julián Alvarez.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.
18:45
Derby di Madrid tra un'ora e un quarto
La semifinale di Supercoppa tra Atletico e Real inizierà alle 20.