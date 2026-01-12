Corriere dello Sport.it
Yamal, che gaffe sui social: becca Szczesny a fumare e poi censura tutto

Grande festa per il Barcellona dopo il trionfo nella Supercoppa spagnola contro il Real Madrid, ma il talento spagnolo esagera: ecco che cosa è successo
TagsYamalSzczesnyBarcellona

Un finale incandescente e una grande festa blaugrana: così si è chiusa così la Supercoppa spagnola 2026, con il trionfo per 3-2 del Barcellona su Real Madrid. All'Alinma Bank Stadium di Gedda c'è stato di tutto, da gol e spettacolo, fino a tensioni e insulti, come ad esempio i gesti di Mbappé e Cubarsì. Negli spogliatoi, invece, è stata solo festa per il Barcellona, con una piccola gaffe per Yamal.

Yamal, che gaffe: becca Szczesny a fumare, poi...

Come suo solito dopo la conquista di un trofeo, Yamal ha fatto partire una diretta su Instagram direttamente dagli spogliatoi e con i giocatori in festa, leggendo e rispondendo ai commenti degli utenti. Mentre riprendeva i suoi compagni di squadra, però, lo spagnolo ha inquadrato anche Szczesny mentre fumava dopo la vittoria, girando rapidamente il telefono. "Questo non posso riprenderlo", la sua reazione immediata, spegnendo poi la diretta nel tentativo di censurare tutto. Non è la prima volta che il portiere ex Juve viene beccato con una sigaretta, anzi aveva annunciato tempo fa di avere il vizio del fumo, definendosi un "cattivo esempio" per i ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

