Yamal, che gaffe sui social: becca Szczesny a fumare e poi censura tutto

Un finale incandescente e una grande festa blaugrana: così si è chiusa così la Supercoppa spagnola 2026, con il trionfo per 3-2 del Barcellona su Real Madrid. All'Alinma Bank Stadium di Gedda c'è stato di tutto, da gol e spettacolo, fino a tensioni e insulti, come ad esempio i gesti di Mbappé e Cubarsì. Negli spogliatoi, invece, è stata solo festa per il Barcellona, con una piccola gaffe per Yamal.