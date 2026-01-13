Il Marsiglia travolge il Bayeux in Coppa di Francia: finisce 9-0, De Zerbi vola agli ottavi 

CAEN (FRANCIA) - Successo in Coppa di Francia per il Marsiglia del tecnico italiano Roberto De Zerbi, che nel giorno della cessione di Robinio Vaz alla Roma ha battuto 9-0 in Normandia i dilettanti del Bayeux (sesta divisione) e staccato il pass per gli ottavi di finale (in cui non ci sarà invece il Psg, clamorosamente eliminato dai concittadini del Paris FC ).

Marsiglia agli ottavi di Coppa di Francia: sfiderà il Rennes

Un match senza storia quello andato in scena allo 'Stade Michel d'Ornano' di Caen, che ha visto il Marsiglia sbloccare il risultato già al 13' con Gomes, raddoppiare al 19' con Traoré, calare il tris con Greenwood al 26' e poi anche il poker con Gouiri (32'). La musica non è poi cambiata nella ripresa, in cui sono andati a segno ancora Greenwood (49'), Gouiri (55'), poi Egan-Riley (80') e Maupay (86') - subentrati nel secondo tempo come l'ex juventino Weah - e infine ancora Greenwood (90'), autore così di una tripletta. L'infortunio di Gomes (sostituito al 69') è l'unica nota stonata della trasferta in Normandia per la squadra di De Zerbi, che vince 9-0 e vola così agli ottavi della Coppa di Francia, in cui ospiterà il Rennes tra le mura del 'Velodrome'.

Coppa di Francia, ottavi di finale: il tabellone completo

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa di Francia dopo il sorteggio effettuato oggi:

Tolosa- Amiens (L2);

Strasburgo- Monaco

Reims (L2)-Le Mans (L2)

Nizza-Montpellier (L2)

Lione-Laval (L2)

Marsiglia-Rennes

Lorient-Paris FC

Troyes (L2)-Lens