Coppa di Francia: esordio amaro per Immobile con il Paris FC, avanzano ai quarti Lione e Lens

ROMA - Nessuna sorpresa nelle cinque partite valide per gli ottavi di finale della Coppa di Francia , dove le squadre di Ligue 1 hanno fatto valere la differenza di categoria contro quelle di Ligue 2 mentre è stato amaro l'esordio di Ciro Immobile con la maglia del Paris FC .

Esordio amaro per Immobile nel Paris FC

Dopo aver eliminato i più blasonati 'cugini' del Psg, ai parigini (che hanno schierato da tra i titolari gli altri azzurri Coppola e Koleosho)non è bastato infatti l'ingresso nella ripresa dell'ex centravanti di Lazio e Bologna per evitare il ko sul campo del Lorient nell'unica sfida tra formazioni della massima serie. Entrato al 58' con i suoi sotto 1-0, Immobile non è riuscito a ribaltare le sorti della sfida che è terminata con il risultato di 2-0 per i padroni di casa: in rete Cadiou (55'), poi autogol di Mbow (82') .

Lorient-Paris FC 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il Lione di Fonseca e il Lens di Sage ai quarti

Ai quarti invece il Lione di Paulo Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan, che ha battuto 2-0 il Laval (penultimo nella Ligue 2): a segno all'80' l'attaccante brasiliano Endrick (arrivato in prestito a gennaio dal Real Madrid), poi nel recupero è arrivata l'autorete di Hautbois (90+4'). Vittoria in trasferta invece per il Lens di Sage, secondo della classe in Ligue 1 (a-2 dal Pasg), che ha battuto 4-2 a domicilio il Troyes (capolista della Ligue 2): a segno per gli ospiti Sotoca (41'), due volte Sima (50' e 58') e Bulatovic (52') per gli ospiti; di Adeline (45+4') e Ripart (63') invece le reti dei padroni di casa.

Lione-Laval 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Troyes-Lens 2-4: cronaca, statistiche e tabellino

Passano il turno Tolosa e Nizza

Successo di misura poi tra le mura amiche per il Tolosa: 1-0 contro l'Amiens (terzultimo in Ligue 2) grazie alla rete siglata da Gboho al 39'. Pronostico rispettato a Nizza, dove i padroni di casa hanno battuto 3-2 in rimonta e con qualche brivido il Montpellier (nono in Ligue 2): dopo l'autorete di Peprah (3') e il gol del guineano Alexadre Mendy (69'), il risultato è stato ribaltato grazie agli acuti di Boudache (72'), del senegalese Antoine Mendy (89') e di Diop (90+7').

Tolosa-Amiens 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Nizza-Montpellier 3-2: cronaca, statistiche e tabellino