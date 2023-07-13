Corriere dello Sport.it
Attacco all'Iran, a rischio la finalissima Spagna-Argentina: cosa può succedere

La sfida tra i campioni d'Europa e d'America è in dubbio: il Qatar ha sospeso tutti i tornei in programma
Il conflitto in corso tra l'Iran, Israele e gli Stati Uniti avrà delle ripercussioni anche nel mondo del calcio. Oltre a essere a rischio la partecipazione dell'Iran al Mondiale, come dichiarato dal presidente della federcalcio, a rischio è anche la Finalissima tra la Spagna campione d'Europa e l'Argentina vincitrice della Copa America.

Finalissima a rischio: il Qatar sospende tutti i tornei in programma

I raid missilistici nella Penisola Arabica hanno colpito anche il Qatar. Così, la QFA (Qatar Football Association) ha deciso di sospendere tutti i tornei in programma. E proprio in quel Paese è in programma, il 27 marzo, la sfida tra la Spagna di Yamal e l'Argentina di Messi presso lo stadio Lusail di Doha. L'associazione calcistica qatariota, presso un comunicato ufficiale, ha dichiarato: "Le nuove date per la ripresa delle competizioni saranno annunciate in seguito". Saranno però la UEFA e la Conmebol ad avere l'ultima decisione circa la possibilità di rinvio dell'evento.

