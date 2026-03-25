Mbappé si sfoga sulla presunta visita al ginocchio sbagliato: "Fake news"

Al rientro da un infortunio, Kylian Mbappé ha smentito in conferenza stampa le notizie diffuse dai media spagnoli e francesi secondo cui il Real Madrid avrebbe visitato il ginocchio sbagliato: il destro, quello sano, invece che il sinistro, che effettivamente presentava problemi: "L'informazione secondo cui avremmo esaminato il ginocchio sbagliato non è vera. Forse ne sono indirettamente responsabile perché non ho comunicato. E quando non comunichi ciò che hai, ciò che sta succedendo, si lascia spazio alle interpretazioni Ognuno si precipita a colmare il vuoto, è il gioco delle parti. Funziona così".

Francia-Brasile, Mbappé :"Darà una prima idea dell'atmosfera del Mondiale"

Parole arrivate alla vigilia dell'amichevole tra Francia e Brasile al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts: "È importante. Il Brasile è un paese così importante in termini di calcio. Dà una prima idea di cosa succederà quest'estate per i Mondiali: l'atmosfera, i tifosi. Quanti minuti giocherò domani? Sono pronto a partire titolare. Sarà l'allenatore a decidere. Sono felice di sentirmi bene. Sono molto felice di essere qui, in forma e in salute. Stiamo già pensando ai Mondiali, desideravamo esserci. Questa partita è emozionante, ma ci sono alcuni giocatori che non ci saranno. È bello essere qui, ritrovarsi di nuovo insieme".

Mbappé su Olise: "Sta facendo una stagione fantastica"

Nella Francia brilla anche la stella di Olise: "Sta facendo una stagione fantastica, è una vera risorsa avere un giocatore del suo calibro. Cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni possibili. Si sente bene. Sta a noi integrare tutti i giocatori offensivi. Ousmane ha un posto che gli spetta di diritto. Possiamo schierare diversi tridenti d'attacco senza perdere qualità. Dobbiamo trovare un equilibrio. Abbiamo risolto le cose nelle qualificazioni. Continueremo con questo approccio, migliorando la squadra per essere al top della forma quest'estate".

Mbappé "Vincere la Coppa del Mondo da capitano sarebbe fantastico"

Mbappé ha poi aggiunto: "Essere la stella di questo Mondiale? Non sono esattamente uno sconosciuto qui, vista la difficoltà che ho avuto a uscire dall'hotel (ride). Qui c'è una cultura diversa, è bello imparare da tutti. Essere la stella del Mondiale non è proprio la mia priorità, non porta a casa un trofeo. Vincere la Coppa del Mondo da capitano? È così difficile, così raro. Più passa il tempo, più si comprende l'importanza delle cose. Bisogna vivere il presente, capire l'importanza delle cose e delle competizioni. Sarebbe fantastico vincere, per me, per i giocatori, per i francesi, per tutti".