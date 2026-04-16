La furia del Barcellona contro gli arbitri non si placa: nuovo reclamo formale alla Uefa dopo il caos Champions con l'Atletico

Continua a far discutere la qualificazione dell'Atletico Madrid in semifinale di Champions che ha mandato su tutte le furie il Barcellona , eliminato proprio dai colchoneros nella doppia sfida dei quarti. Come se non fossero bastate le parole durissime del presidente blaugrana, Laporta, che ha attaccato l'arbitro Turpin e il Var per le decisioni più controverse sia della gara d'andata sia di quella di ritorno, il Barça ha presentato un nuovo reclamo alla Uefa perché le decisioni arbitrali hanno avuto "un impatto diretto sul risultato", a detta del club blaugrana.

Barcellona furioso

Per capire meglio, ricordiamo gli episodi che più hanno fatto infuriare il Barcellona. All'andata i catalani hanno protestato per un "rigore lampante", come dichiarato da Laporta, e per l'espulsione di Cubarsì. Al ritorno invece il Barcellona non ha digerito l'espulsione di Eric Garcia e il gol annullato a Ferran Torres. Ecco perché i blaugrana hanno deciso di presentare un reclamo, chiedendo spiegazione all'Uefa per l'eliminazione e sottolineando la recidività dell'accaduto. Sì, il Barcellona hanno lamentato già episodi simili nelle edizioni passate che - a loro dire - hanno compromesso il cammino in Champions.

Cosa chiede il Barcellona

Sempre Sport precisa che il Barça nel reclamo non vuole la ripetizione della partita, ma che venga aperta un'investigazione per le decisioni arbitrali e per ricevere delle spiegazioni. Questo il reclamo: "L'FC Barcelona ha presentato un reclamo alla UEFA in merito all'arbitraggio nella partita dei quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il Club ritiene che, nel corso delle due partite, siano state prese diverse decisioni arbitrali non conformi alle regole del gioco, derivanti da un'errata applicazione del regolamento e dalla mancata tempestiva interazione del sistema VAR in episodi chiaramente significativi. Secondo l'FC Barcelona, ​​l'accumulo di questi errori ha avuto un impatto diretto sull'andamento delle partite e sul risultato finale, causando al Club perdite sportive ed economiche considerevoli. Con questo reclamo, il Club ribadisce le richieste già presentate alla UEFA e, al contempo, si offre di collaborare con la UEFA per migliorare il sistema arbitrale al fine di garantire un'applicazione più rigorosa, equa e trasparente delle Regole del Gioco".