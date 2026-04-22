Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Bayern Monaco in finale di Coppa di Germania: Kane e Díaz stendono il Bayer Leverkusen

Gli uomini di Kompany si impongono alla BayArena grazie ai gol del centravanti inglese e dell'attaccante colombiano
3 min
TagsBayern MonacoBayer LeverkusenCoppa di Germania

Il Bayern Monaco di Kompany vince ancora volando in finale di DFB-Pokal Cup. La Coppa di Germania è un obiettivo sempre più concreto per il Bayern, che continua la sua stagione da rullo compressore con l'ambizione di conquistare il triplete: a pochi giorni dal trionfo in Bundesliga e con la finale di Champions League nel mirino (in semifinale la doppia sfida con il Psg campione in carica), i bavaresi battono 2-0 il Bayer Leverkusen alla BayArena grazie ai gol di Kane e Luis Díaz. A un passo dal trifonfo: c'è la possibilità di alzare al al cielo il trofeo che manca da 6 anni. In finale i bavaresi affronteranno una tra Stoccarda (detentore del titolo) e Friburgo.

Kane-Luis Díaz: secondo titolo stagionale per il Bayer Monaco 

Continua lo strapotere del Bayern, che al 22' sblocca il risulato con il solito Harry Kane: il destro da centro area dell'attaccante inglese si spegne sotto la traversa. Capitalizzato al meglio un assist di Musiala.

Tella è l'ultimo a mollare in casa Bayer, ma col piglio della grande squadra il Bayern tiene, sfiora più volte il raddoppio e al 93' assesta il colpo del ko Goretzka manda in porta Luis Díaz. Il colombiano ex Liverpool spedisce in buca d'angolo e fa partire la festa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS