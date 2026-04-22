Il Bayern Monaco in finale di Coppa di Germania: Kane e Díaz stendono il Bayer Leverkusen
Il Bayern Monaco di Kompany vince ancora volando in finale di DFB-Pokal Cup. La Coppa di Germania è un obiettivo sempre più concreto per il Bayern, che continua la sua stagione da rullo compressore con l'ambizione di conquistare il triplete: a pochi giorni dal trionfo in Bundesliga e con la finale di Champions League nel mirino (in semifinale la doppia sfida con il Psg campione in carica), i bavaresi battono 2-0 il Bayer Leverkusen alla BayArena grazie ai gol di Kane e Luis Díaz. A un passo dal trifonfo: c'è la possibilità di alzare al al cielo il trofeo che manca da 6 anni. In finale i bavaresi affronteranno una tra Stoccarda (detentore del titolo) e Friburgo.
Kane-Luis Díaz: secondo titolo stagionale per il Bayer Monaco
Continua lo strapotere del Bayern, che al 22' sblocca il risulato con il solito Harry Kane: il destro da centro area dell'attaccante inglese si spegne sotto la traversa. Capitalizzato al meglio un assist di Musiala.
Tella è l'ultimo a mollare in casa Bayer, ma col piglio della grande squadra il Bayern tiene, sfiora più volte il raddoppio e al 93' assesta il colpo del ko Goretzka manda in porta Luis Díaz. Il colombiano ex Liverpool spedisce in buca d'angolo e fa partire la festa.