Il Bayern Monaco in finale di Coppa di Germania: Kane e Díaz stendono il Bayer Leverkusen

Il Bayern Monaco di Kompany vince ancora volando in finale di DFB-Pokal Cup. La Coppa di Germania è un obiettivo sempre più concreto per il Bayern, che continua la sua stagione da rullo compressore con l'ambizione di conquistare il triplete: a pochi giorni dal trionfo in Bundesliga e con la finale di Champions League nel mirino (in semifinale la doppia sfida con il Psg campione in carica), i bavaresi battono 2-0 il Bayer Leverkusen alla BayArena grazie ai gol di Kane e Luis Díaz. A un passo dal trifonfo: c'è la possibilità di alzare al al cielo il trofeo che manca da 6 anni. In finale i bavaresi affronteranno una tra Stoccarda (detentore del titolo) e Friburgo.