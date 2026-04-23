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Coppa di Germania, lo Stoccarda vola in finale: Friburgo ko 2-1 ai supplementari

A raggiungere il Bayern Monaco in finale è la formazione diretta da Hoeness
1 min
TagsStoccardaFriburgoCoppa di Germania

STOCCARDA (GERMANIA) - A sfidare nella finale di Coppa di Germania il Bayern Monaco (che ha steso il Bayer Leverkusen a domicilio) sarà lo Stoccarda, che nella seconda semifinale andata in scena alla 'MHPArena' è riuscito a sconfiggere in rimonta il Friburgo 2-1 al termine dei tempi supplementari.

Stoccarda-Friburgo 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Decisivo un gol di Tomas

Gli ospiti partono forte e sbloccano il risultato alla mezz'ora grazie ad Eggestein, che sfrutta un assist di Ginter. La reazione dei padroni di casa è veemente e dopo una rete annullata a Stiler per fuorigioco, al 60' arriva il pareggio di Undav. La gara sembra destinata ai calci di rigore, ma ad un minuto dal 120esimo, arriva il guizzo decisivo di Tomas. Una rete che vale la finale

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