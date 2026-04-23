Coppa di Germania, lo Stoccarda vola in finale: Friburgo ko 2-1 ai supplementari

STOCCARDA (GERMANIA) - A sfidare nella finale di Coppa di Germania il Bayern Monaco (che ha steso il Bayer Leverkusen a domicilio) sarà lo Stoccarda, che nella seconda semifinale andata in scena alla 'MHPArena' è riuscito a sconfiggere in rimonta il Friburgo 2-1 al termine dei tempi supplementari.