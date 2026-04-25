Le rivelazioni assurde dell'ex cuoco di Ronaldo: "Gli piaceva il fegato di bovino. Zuccheri banditi". E sulla playstation...

Cristiano Ronaldo, a 41 anni compiuti, si appresta in estate a giocare il Mondiale con il Portogallo . Una longevità, quella del cinque volte Pallone d'Oro, dovuta anche da una dieta precisa. A svelarne alcuni segreti ai microfoni di Covers.com è stato l'ex chef personale di Ronaldo , Giorgio Barone, che ha lavorato con Ronaldo nel periodo trascorso alla Juventus.

"Niente latte: contro natura"

Cristiano Ronaldo non beve il latte. Come spiega l'ex chef, il portoghese ha totalmente eliminato questo alimento perchè non lo ritiene naturale per gli umani. "Gli esseri umani sono gli unici animali che bevono il latte di altri animali. Nessun altro animale beve latte dopo i tre mesi. I vitelli non bevono latte dopo i tre mesi. Gli animali non bevono il latte di altri animali. Non esiste in natura. Solo gli esseri umani continuano a bere latte fino a 30, 40, 50 e 60 anni".

"Dieta equilibrata, ma niente zucchero"

L'ex chef di Cristiano Ronaldo ha quindi delinato una dieta con le proteine come padrone. "La dieta di Cristiano Ronaldo è equilibrata. Mangia un po' di tutto, ma sempre cibi sani. Si parte con una colazione in cui può mangiare un avocado con caffè, uova e niente zucchero". Questo è tassativo: assolutamente niente zucchero, "bandito come veleno". Il pranzo? "Pollo, pesce e sempre verdure. Se ha bisogno di carboidrati, li assume dalle verdure, quindi non ha bisogno di niente fatto con la farina". Ciò significa: "Niente pasta, pane e altri tipi di cibo". E la sera? "Mangia cibi leggeri, di solito pesce o carne in filetto. Il tutto sempre accompagnato da verdure".

Nei mesi scorsi aveva fatto parlare anche la dieta di Haaland, il quale parlò del fegato nella dieta. "Alimento sano. Un supercibi. Anche a Cristiano piaceva il fegato. È ricchissimo di ferro ed è importante nella dieta". La continuità è il segreto di Cristiano Ronaldo: "Molti giocatori si concedono uno sgarro, di rimanere svegli fino a tardi per giocare alla Play Station. Non hanno la disciplina di Cristiano".