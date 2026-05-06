Il diavolo veste Prada...e anche l’Arsenal: Anne Hathaway mai vista così

Prima ancora che diva di Hollywood e icona di stile, Anne Hathaway è una tifosa appassionata di calcio. Una passione che nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione, proprio mentre l’attrice vive uno dei momenti più intensi della sua carriera, tra cinema e moda. Reduce dagli impegni legati alla promozione del sequel de Il diavolo veste Prada , la 43enne continua a confermarsi tra le figure più influenti dello spettacolo internazionale. Il film, che vent’anni fa segnò una svolta decisiva nella sua carriera accanto a Meryl Streep, resta un punto di riferimento anche oggi.

Il tifo di Anne Hathaway per l’Arsenal

Anne Hathaway non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per lo sport, e in particolare per l’Arsenal. Nelle ultime ore, ha divertito i fan pubblicando sui social un video in cui canta l’inno della squadra londinese, celebrando la vittoria contro l’Atlético Madrid che l'ha portata alla finale di Champions League. Un momento spontaneo, che ha mostrato un lato più informale dell’attrice, lontano dagli eventi ufficiali. Colpisce il contrasto tra l’eleganza delle passerelle e la semplicità del gesto: l'Hathaway ha messo da parte gli abiti d’alta moda per indossare con orgoglio la maglia del club, confermando un legame autentico con la squadra.

Perché Anne Hathaway tifa Arsenal

Il tifo per l’Arsenal affonda le radici in un ricordo familiare. Come raccontato dalla stessa attrice, tutto è nato durante l’epoca degli “Invincibili”, quando il club dominava la scena inglese con campioni come Thierry Henry. È stato il padre a trasmettere quella passione, davanti alla televisione, trasformando una semplice partita in una scelta condivisa da tutta la famiglia. "Quando qualcuno in casa decide per una squadra, tutti la seguono", ha spiegato l'Hathaway. Un dettaglio che restituisce un’immagine diversa della star: non solo diva di Hollywood e icona di stile, ma anche tifosa appassionata, capace di vivere il calcio con lo stesso entusiasmo di milioni di persone nel mondo.